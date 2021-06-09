Son Dakika Haberi... Maurizio Sarri 2 yıllık imzayı attı! Resmi açıklama, maaşı...
Bir dönem Fenerbahçe ile ismi anılan Maurizio Sarri'nin, Lazio ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı resmen duyuruldu.
Serie A kulübü Lazio, 62 yaşındaki İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Serie A ekibininden yapılan açıklamada "S.S. Lazio, Maurizio Sarri'nin A takımının yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu" ifadelerine yer verildi.
İtalya basınında yer alan haberlerde; Sarri'nin, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı kaydedildi.
Sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonusların da yer aldığı belirtiliyor.
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