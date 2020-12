Son Dakika Haberi | Marius Sumudica'dan iddialı sözler! Fenerbahçe, Galatasaray ve şampiyonluk...

Marius Sumudica, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada Türkiye'de büyük takım çalıştırması halinde kolaylıkla şampiyonluğa ulaşabileceğini belirtirken "Türkiye'de büyük takımların başına geçmek kolay değil ama benim elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı, takımımı çok kolay şampiyon yapardım." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ DEPLASMAN TAKIMI FENERBAHÇE"

Sarı lacivertlilerin Malatya maçında bir kaza yaşadığını belirten Rumen teknik adam, "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. İyi bir teknik direktörü ve kadroları var. Malatya'da bir kaza yaşadılar. Ligde deplasmanda en iyi oynayan takım şu an onlar ama biz de evimizde çok güçlü bir takımız. F.Bahçe'yle zor bir maç oynayacağız." dedi.

Galatasaray'ın ligin tehlikeli takımı olduğunu söyleyen Sumudica, "Şu an ligde çok tehlikeli bir takım var. Tecrübeliler ve her şeyleri var, her şeyi yapmayı biliyorlar, dengeliler. Bu takım Galatasaray. Fatih Terim gibi tecrübeli bir hocaları var. İyi bir yapıya sahipler ve şampiyonluk kültürleri var." diye konuştu.

