Son Dakika Haberi | Marius Sumudica'dan galibiyet sözleri

Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım için endişelendirici bir durum olduğunu ifade eden, Prosinecki, "Baktığınızda 5 puanımız var. Üç maçtır rakipten daha iyi oynayarak kaybediyoruz. Gaziantep FK'yi tebrik etmek lazım. Bizim bireysel hatamızdan golü buldular. Ve sonrasında biliyorsunuz Gaziantep'e karşı oynamak zor, hemen kapandılar. Futbolcular hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü gerçekten yüreklerini ortaya koyarak mücadele verdiler. Herkes istedi. Pozisyonlarımız vardı, oynadık. Muazzam bir futbol oynamamıza rağmen hak etmediğimiz bir sonuç ortaya çıktı." dedi.

Prosinecki gerekli analiz ve çalışmalar yapmaları gerektiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu durumdan hızlı bir şekilde nasıl çıkılacaksa onları konuşup çalışacağız. Bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen şansızlık mı dersiniz, şans mı yanımızda değil, bunları konuşma bana göre değil. Ama pozisyonlarımız var. Top girmiyor. Üç maçtır üst üste daha iyi oynayarak ve üreterek rakiplerimize yeniliyoruz. "



"Gelecekle alakalı istifa planımız yok. O yüzden devam ediyoruz"



Prosinecki bir gazetecinin istifa gündemi olacak mı sorusuna, "Bizim için gelecekle alakalı öyle bir planımız yok. Yönetimle gerekli konuşmalar yapılıyor. Eğer ihtiyaç duyarlarsa da bizim öyle bir isteğimiz yok. Yani elimizden gelen her şeyi yaparak ve çok çalışarak daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gerçekten şansızlık mı var onu biz de bilmiyoruz. Gelecekle alakalı istifa planımız yok. O yüzden devam ediyoruz." cevabını verdi.



Sumudica: "Çok önemli bir 3 puan kazandık"



Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galip geldikleri için sevinçli olduklarını belirterek, "Çok önemli bir 3 puan elde ettik. Üst üste 2 galibiyet kazandık. Bu maçta rakiplerimizin toplasanız belki 2-3 net fırsatı var. Rakiplerimize fazla şans tanımadık. Taktiksel olarak çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Sahada ne yapmak istediğimi anlıyorlar, bunu sahada yansıtıyorlar. İlk geldiğimde bazı yayın kuruluşları, gazeteciler beni eleştiriyordu 3-5-2 oynattığım için. Sadece benim ekibim şu an ligde 3-5-2 oynuyor. Bu sistemle birlikte ligde 4'üncü sıradayız. Denizlispor'a başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.