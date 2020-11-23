Son Dakika Haberi | Mario Balotelli için resmi açıklama yapıldı! Yeni rota Brezilya

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan, sezon başında adı Beşiktaş'la anılan ancak Sergen Yalçın tarafından veto edilen Mario Balotelli için Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan açıklama geldi.

Championship ekiplerinden Barnsley'le de anılan Balotelli için Vasco da Gama yönetiminden yapılan açıklamada, "Balotelli, kulübümüz Vasco'nun ırkçılıkla mücadelesi için çok uygun bir oyuncu. Aramızda iyi bir sinerji var ancak önümüzdeki 30 günde ülkeye yabancı gelişini kısıtlayan bir düzenleme devreye girdi. Şimdilik bu sürede bekleyip, sonra transferi bitirmeye çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

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