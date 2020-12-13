Son dakika haberi | Aşk iddiasına şok yanıt

Futbol piyasasına çıktığı günden bu yana performansından çok saha dışındaki skandallarıyla adından sıkça söz ettiren Mario Balotelli yeniden gündemde...
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SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ
30 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'a transfer olmaya bir hayli yaklaşmıştı.
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Ancak Sergen Yalçın, disiplinsiz tavırları sebebiyle İtalyan golcünün transferini veto etmişti.
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SERIE B'YE TRANSFER OLDU
Brescia'nın sözleşmesini feshetmesi üzerine kulüpsüz kalan yıldız futbolcu 6 gün önce Serie B ekiplerinden Monza'ya imza attı.
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Balotelli henüz yeni takımında forma giymese de yeni bir aşk iddiasıyla yine gündeme gelmeyi başardı.
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"İLİŞKİ İSTEMEDİM VE AYRILDIK"
Brezilyalı model Dayane Mello, "Balotelli ile 10 yıldır tanışıyoruz. İtalya'ya geldiğimde çok gençtim. Aşktan hayal kırıklığına uğramıştım. Bir ilişki istemedim ve bu yüzden ayrıldık. O Manchester'a gitti ben de İtalya'da kaldım" ifadelerini kullandı.
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Balotelli'nin çok romantik biri olduğunu da söyleyen Brezilyalı model, "Bir keresinde sadece ikimizin olduğu restoranda yemek yedik. Arabama döndüğümde 100 kırmızı gül vardı. Onunla 3-4 kez çıktık. Arabada gülleri bulduğum an çok romantikti" şeklinde konuştu.
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"MARIO ÇOK ÖZEL BİRİ"
Geçtiğimiz günlerde Stefano Sala'dan ayrılan Mello, İtalyan futbolcuyla yeniden bir araya geldiklerini de şu sözlerle ifade etti:
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"Her yıl hayatımın belirli bir noktasında Balotelli ile bir araya geliyorum. Mario çok özel biri, onu seviyorum...
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Ama bu bir aşk hikayesi değil, içinde olmadan anlatabileceğin bir şey değil. Balotelli benim için çok güzel şeyler yaptı."
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Dayane Mello şimdilerde Balotelli'nin kardeşi Enock'la birlikte Big Brother VIP programında yer alıyor.
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BALOTELLI YALANLADI
Dayane Mello'nun bu açıklamaları sonrası Mario Balotelli'den ise şok edici bir açıklama geldi.
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İtalyan futbolcu, Brezilyalı modelin açıklamalarının yer aldığı The Sun gazetesinin görselini paylaştı ve "Yalan haber" ifadesini kullandı.
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Balotelli'nin bu paylaşımı sonrası Dayane Mello'nun ne açıklama yapacağı ise merak konusu...