MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Aşk iddiasına şok yanıt
GeriFutbol Son dakika haberi | Aşk iddiasına şok yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 12:20 | 

Son dakika haberi | Aşk iddiasına şok yanıt

İtalyan futbolcu Mario Balotelli yine gündeme oturdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Futbol piyasasına çıktığı günden bu yana performansından çok saha dışındaki skandallarıyla adından sıkça söz ettiren Mario Balotelli yeniden gündemde...

2SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ
Abone Olgoogle-news

SERGEN YALÇIN İSTEMEDİ

30 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'a transfer olmaya bir hayli yaklaşmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Ancak Sergen Yalçın, disiplinsiz tavırları sebebiyle İtalyan golcünün transferini veto etmişti.

4SERIE BYE TRANSFER OLDU
Abone Olgoogle-news

SERIE B'YE TRANSFER OLDU

Brescia'nın sözleşmesini feshetmesi üzerine kulüpsüz kalan yıldız futbolcu 6 gün önce Serie B ekiplerinden Monza'ya imza attı.

5
Abone Olgoogle-news

Balotelli henüz yeni takımında forma giymese de yeni bir aşk iddiasıyla yine gündeme gelmeyi başardı.

6İLİŞKİ İSTEMEDİM VE AYRILDIK
Abone Olgoogle-news

"İLİŞKİ İSTEMEDİM VE AYRILDIK"

Brezilyalı model Dayane Mello, "Balotelli ile 10 yıldır tanışıyoruz. İtalya'ya geldiğimde çok gençtim. Aşktan hayal kırıklığına uğramıştım. Bir ilişki istemedim ve bu yüzden ayrıldık. O Manchester'a gitti ben de İtalya'da kaldım" ifadelerini kullandı.

7
Abone Olgoogle-news

Balotelli'nin çok romantik biri olduğunu da söyleyen Brezilyalı model, "Bir keresinde sadece ikimizin olduğu restoranda yemek yedik. Arabama döndüğümde 100 kırmızı gül vardı. Onunla 3-4 kez çıktık. Arabada gülleri bulduğum an çok romantikti" şeklinde konuştu.

8MARIO ÇOK ÖZEL BİRİ
Abone Olgoogle-news

"MARIO ÇOK ÖZEL BİRİ"

Geçtiğimiz günlerde Stefano Sala'dan ayrılan Mello, İtalyan futbolcuyla yeniden bir araya geldiklerini de şu sözlerle ifade etti:

9
Abone Olgoogle-news

"Her yıl hayatımın belirli bir noktasında Balotelli ile bir araya geliyorum. Mario çok özel biri, onu ​​seviyorum...

10
Abone Olgoogle-news

Ama bu bir aşk hikayesi değil, içinde olmadan anlatabileceğin bir şey değil. Balotelli benim için çok güzel şeyler yaptı."

11
Abone Olgoogle-news

Dayane Mello şimdilerde Balotelli'nin kardeşi Enock'la birlikte Big Brother VIP programında yer alıyor.

12BALOTELLI YALANLADI
Abone Olgoogle-news

BALOTELLI YALANLADI

Dayane Mello'nun bu açıklamaları sonrası Mario Balotelli'den ise şok edici bir açıklama geldi.

13
Abone Olgoogle-news

İtalyan futbolcu, Brezilyalı modelin açıklamalarının yer aldığı The Sun gazetesinin görselini paylaştı ve "Yalan haber" ifadesini kullandı.

14
Abone Olgoogle-news

Balotelli'nin bu paylaşımı sonrası Dayane Mello'nun ne açıklama yapacağı ise merak konusu...

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi