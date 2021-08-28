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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Marcelo, Adana Demirspor'a imza atıyor! Beşiktaş...

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Son Dakika Haberi... Marcelo, Adana Demirspor'a imza atıyor! Beşiktaş...

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo, Adana Demirspor'a imza atmaya hazırlanıyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kadro dışı kalan Beşiktaş'ın eski savunma oyuncusu Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor.

İtalya basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Lyon'un stoperi Marcelo'yu kadrosuna katmak üzere.

'MARCELO, ADANA'YA GELDİ'

beIN Sports muhabiri Ege Berk Kiraz ise Marcelo'nun sözleşme imzalamak için Adana'da olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

Marcelo Guedes'i hatırlıyoruz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Lyon'a gitmişti. Yaklaşık 10 gün önce sözleşmesini feshetti ve o da Adana Demirspor'a imza atmak üzere. Marcelo da dün Adana'daydı. Marcelo ile de anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bu 2 transfer duyurulacak

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