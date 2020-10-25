MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Marcel Tisserand: "Büyük takım karakterini ortaya koyduk"
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Marcel Tisserand: "Büyük takım karakterini ortaya koyduk"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Marcel Tisserand: "Büyük takım karakterini ortaya koyduk"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında ilk golünü atan Marcel Tisserand, müsabaka sonrası konuştu.

Müsabakanın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Tisserand, Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek. İkinci yarıda Trabzonspor'a karşı büyük takım karakterini ortaya koyduk." dedi.

Son Dakika Haberi | Marcel Tisserand: Büyük takım karakterini ortaya koyduk

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle