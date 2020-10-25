Son Dakika Haberi | Marcel Tisserand: "Büyük takım karakterini ortaya koyduk"

Müsabakanın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Tisserand, Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek. İkinci yarıda Trabzonspor'a karşı büyük takım karakterini ortaya koyduk." dedi.

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