Son Dakika Haberi... Manchester United'da Zinedine Zidane şoku! Cristiano Ronaldo istedi ama...

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Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu tartışılırken Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig devinde üst üste gelen kötü sonuçların ardından görev değişikliği beklenmesine karşın Antonio Conte, Tottenham'a kaptırılmış ve Ole Gunnar Solskjaer görevinde kalmıştı.

Ancak ligde oynanan son hafta maçında Manchester City karşısında Old Trafford'da alınan 2-0'lık yenilgi, bir kez daha teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

RONALDO, ZIDANE'I İSTEDİ

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Solskjaer'in görevine son verilmesi halinde Zinedine Zidane'ın takımın başına geçirilmesi yönünde öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Almanya'dan Bild'in son dakika haberine göre ise; Zidane, Manchester United yetkililerinden görüşme daveti aldı ancak göreve hazır hissetmediğini söyleyerek daveti reddetti.

Ayrıca Zidane'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediği de belirtildi.

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49 yaşındaki teknik adam, geçen Mayıs ayında Real Madrid'den ikinci kez istifa etmişti.

Real Madrid'de toplam 4 sezon çalışan Zidane, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 kupa kazanmıştı.

YENİ HEDEF RODGERS

Zidane ile beklenen görüşmeyi gerçekleştiremeyen Manchester United yönetiminin, öncelikli hedefinin Leicester City'nin menajeri Brendan Rodgers olduğu kaydedildi.

Ayrıca United yönetiminin, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve İspanya Milli Takımı çalıştırıcısı Luis Enrique ile de ilgilendiği ifade edildi.