Son Dakika Haberi... Manchester United'da Zinedine Zidane şoku! Cristiano Ronaldo istedi ama...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
Ronaldonun çağrısına rağmen reddetti Ayrılık...Ronaldo'nun çağrısına rağmen reddetti! Ayrılık...#Manchester United
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Son 20 yılda Türkiyede ilk kez... Bakan Muş rekoru duyurduSon 20 yılda Türkiye'de ilk kez... Bakan Muş rekoru duyurdu#İhracat
Kovid-19da son durum belli oldu... Bakan Kocadan tedbir yorgunluğuna karşı uyarıKovid-19'da son durum belli oldu... Bakan Koca'dan tedbir yorgunluğuna karşı uyarı!#Koronavirüs
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
ABDde Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli olduABD'de Kongre baskınında ön sıralardaydı... Cezası belli oldu#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Manchester United'da Zinedine Zidane şoku! Cristiano Ronaldo istedi ama...

#Manchester United#Zidane#Ronaldo
Son Dakika Haberi... Manchester Unitedda Zinedine Zidane şoku Cristiano Ronaldo istedi ama...

Real Madrid'de önemli başarılara imza atan Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın, Manchester United'ın davetine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Haberin Devamı

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu tartışılırken Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig devinde üst üste gelen kötü sonuçların ardından görev değişikliği beklenmesine karşın Antonio Conte, Tottenham'a kaptırılmış ve Ole Gunnar Solskjaer görevinde kalmıştı.

Ancak ligde oynanan son hafta maçında Manchester City karşısında Old Trafford'da alınan 2-0'lık yenilgi, bir kez daha teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

Gözden Kaçmasın

Dani Alves, Barcelona ile sözleşme imzaladı Iniesta ve Stoichkova atfen 8 numara...Dani Alves, Barcelona ile sözleşme imzaladı! Iniesta ve Stoichkov'a atfen 8 numara...Haberin Tüm Görselleri

RONALDO, ZIDANE'I İSTEDİ

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Solskjaer'in görevine son verilmesi halinde Zinedine Zidane'ın takımın başına geçirilmesi yönünde öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Almanya'dan Bild'in son dakika haberine göre ise; Zidane, Manchester United yetkililerinden görüşme daveti aldı ancak göreve hazır hissetmediğini söyleyerek daveti reddetti.

Ayrıca Zidane'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediği de belirtildi.

Haberin Devamı

49 yaşındaki teknik adam, geçen Mayıs ayında Real Madrid'den ikinci kez istifa etmişti.

Real Madrid'de toplam 4 sezon çalışan Zidane, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 kupa kazanmıştı.

Son Dakika Haberi... Manchester Unitedda Zinedine Zidane şoku Cristiano Ronaldo istedi ama...

YENİ HEDEF RODGERS

Zidane ile beklenen görüşmeyi gerçekleştiremeyen Manchester United yönetiminin, öncelikli hedefinin Leicester City'nin menajeri Brendan Rodgers olduğu kaydedildi.

Ayrıca United yönetiminin, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve İspanya Milli Takımı çalıştırıcısı Luis Enrique ile de ilgilendiği ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester United#Zidane#Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı