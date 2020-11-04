Son Dakika Haberi | Manchester United'da Solskjaer'den Başakşehir itirafı!

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'Kazanmayı hak etmedik'

Başakşehir'in 3 puanı hak ettiğini dile getiren Solskjaer, "Kazanmayı hak etmedik. Başakşehir 3 puanı hak etti. Maç öncesinde de söyledim. PSG ve Leipzig maçlarında da iyiydiler. Daha iyi sonuçları hak etmişlerdi" dedi.

Solskjaer sözlerini "Zor olacağını biliyorduk bugün. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık. İki güzel gol attılar ve ikinci yarıda da iyi savunma yaptılar" şeklinde tamamladı.

'Başakşehir daha hazırdı'

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes ise "Başakşehir bizden daha hazırdı, daha iyiydi, daha agresifti ve mantaliteleri daha iyiydi. Biz bugün her şeyi yanlış yaptık" dedi.