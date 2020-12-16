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Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Manchester City'den PSG'e Lionel Messi çalımı

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Son dakika haberi | Manchester City'den PSG'e Lionel Messi çalımı
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İngiliz devi Manchester City, Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi transferinde Paris Saint Germain'i geride bırakmaya yakın...

Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken Manchester City, Arjantinli yıldızı transfer konusunda ikna edeceğinden emin...

Daily Star'da yer alan habere göre, Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

TRANSFERDE GUARDIOLA FAKTÖRÜYLE CITY ÖNDE
Barcelona, Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor. Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.

Messi'nin ücretini karşılamaya hazır olan bir diğer kulüp de Fransız devi PSG. Ancak Arjantinli yıldızın Pep Guardiola faktörü nedeniyle İngiliz ekibini tercih edebileceği iddia ediliyor.

Son dakika haberi | Manchester Cityden PSGe Lionel Messi çalımı

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