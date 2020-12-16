Son dakika haberi | Manchester City'den PSG'e Lionel Messi çalımı

Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken Manchester City, Arjantinli yıldızı transfer konusunda ikna edeceğinden emin...

Daily Star'da yer alan habere göre, Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Manchester City, önümüzdeki yaz mutlu sona ulaşmak istiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isterken oyuncuyu Pep Guardiola ile yeniden buluşturmayı amaçlayan Manchester City transferin gerçekleşmesini umuyor.

TRANSFERDE GUARDIOLA FAKTÖRÜYLE CITY ÖNDE

Barcelona, Lionel Messi'nin takımda kalması durumunda sözleşmesinde indirime gitmesini bekliyor. Ancak Manchester City, Messi'nin mevcut ücretini ödemeye hazır. Bu da yıldız oyuncunun Manchester City'ye transfer olasılığını güçlendiriyor.

Messi'nin ücretini karşılamaya hazır olan bir diğer kulüp de Fransız devi PSG. Ancak Arjantinli yıldızın Pep Guardiola faktörü nedeniyle İngiliz ekibini tercih edebileceği iddia ediliyor.

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