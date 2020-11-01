Son Dakika Haberi | Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'dan Beşiktaş maçı itirafı

Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını belirten Hamzaoğlu, "Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık. Stratejik olarak oyunu tutmaktı. İkinci yarı daha çok geleceklerdi. Düşündüklerimiz bugün olmadı. Öne doğru gitmekte zorlandık. İyi mücadele etti oyuncularım. Geride de olsa takım halinde çalıştık. Fakat, yediğimiz golle maçı kaybettik. Oyuncularım çok istiyorlar. Sahada kalmayı da istiyorlar. Mağlubiyeti de hazmedemiyorlar. Kolay değil. Acquah iki haftadır tepkili. Geçen haftada kaptanlık bandını attı. Bundan sonra koluna gelir mi, bilmiyorum. Yine tepki gösterdi." diye konuştu.