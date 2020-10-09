Son dakika haberi | Maaş indirimine FIFA ne diyor? Galatasaray'ın kararını Avukat Emin Özkurt yorumladı

Spor hukuku alanında Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre’deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ın, Euroleague Basketbol Tahkimi’nin ve Doha merkezli Katar Spor Tahkim Mahkemesi’nin tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, Türk kulüplerinin pandemi nedeniyle futbolcu maaşlarında indirime gitmesini Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya açıkladı.

Pandeminin tüm kulüplerin mali yapısını derinden sarstığını belirten Öztürk, "Covid-19 salgını tüm kulüpleri ve kulüplerin mali yapısını derinden sarstı, tabii Türk kulüpleri de bundan kendilerini sakınamadı.

Bugünlerde ise kulüpler söz konusu salgının olumsuz finansal etkileri nedeniyle oyuncularına yönelmiş durumdalar. Ancak kulüplerin, bu hassas süreci yürütürken genel ve spor hukuku kaidelerine özel bir önem göstermeleri gerekir zira bu konuda FIFA’nın belli bir duruşu vardır.

FIFA 7 Nisan’da yayınladığı Kılavuz İlkeleri’nde içinde bulunduğumuz pandemi dönemine ilişkin kulüp ve oyunculara görüşerek anlaşılmasının ilk tercihleri olduğunu belirtti ve fakat, Kulüpler tek taraflı bir karar alıyorsa, bu kararın mutlaka ilgili ülke hukukuna uygun olmasını önerdi." diye konuştu.

Maaş indirimi konusunda ülkelerin hukukunda konuyla alakalı bir kanun olmaması durumunda FIFA'nın belli durumla göre karar alacağını belirten Öztürk, "Yine FIFA, Kulüpler oyuncular ile anlaşamıyorsa ve ülke hukukunda bu konuyla ilgili bir kanun yoksa ‘FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ ve ‘FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi’nin aşağıdaki durumları inceleyerek karar vereceğini belirtti:

1. Kulübün ekonomik durumu.

2. Düşürülen maaşın oranı.

3. Düşürüldükten sonra oyuncunun kalan toplam hak edişi.

4. Bu kararın tüm kadroya mı yoksa bazı oyunculara mı uygulandığı.

5. Kulübün iyi niyetle bir anlaşma sağlamaya çalışıp/çalışmadığı." şeklinde konuştu.

Öztürk, "Peki, bu durumda Galatasaray’ın %15’lik indirimi nasıl değerlendirilecektir?" sorusuna verdiği yanıtta, "FIFA’nın açıkladığı Kılavuz İlkeleri uyarınca COVID-19 mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

Yine FIFA’nın Kılavuz İlkeleri uyarınca sözleşmelerdeki değişikliklere ilişkin tek taraflı kararlar, ancak ulusal yasalara uygun olarak yapıldıkları veya başka bir toplu sözleşme mekanizmasının izin verdiği alanlara ilişkin yapıldığında kabul edilecektir.

Bu durumda Türk Hukuk mevzuatını inceleyecek olursak: TFF mevzuatında mücbir sebep kavramını tanımlamamıştır ve buna yer vermemiştir.

Yargıtay geçmiş kararlarında SARS vakasında da olduğu gibi salgın hastalıkları mücbir sebep olarak tanımlamıştır. Türk Borçlar Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde:

1. Sözleşmenin Yeni Koşullara Göre Uyarlanması İstenebilir.

2. Sözleşmenin Uyarlanması Mümkün Değil ise Sözleşmenin Niteliğine Göre Dönme veya Fesih Hakkı Kullanılabilir.

Bu çerçeveden ele aldığımızda, Galatasaray’ın yaptığı bu %15’lik indirim de sözleşmesel koşullara ilişkin mücbir sebep uyarınca gerçekleşen bir uyarlama olarak nitelendirilebilirse FIFA da bu durumun ülke hukukuna uygunluğunu irdeleyip bir karar verecektir." ifadelerini kullandı.