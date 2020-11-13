Son dakika haberi | Luyindama'dan Covid-19 açıklaması

Galatasaray Kulübü'nün 1 milli futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada bu ismin Christian Luyindama olduğu iddia edilmişti.

Daha sonra Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile söz konusu ismin Omar Ellabdelloui olduğu ortaya çıkmıştı.

Luyindama da sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kongolu yıldız, "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.

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