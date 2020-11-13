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Futbol
Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Luyindama'dan Covid-19 açıklaması

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Son dakika haberi | Luyindama'dan Covid-19 açıklaması
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Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, koronavirüse yakalandığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü'nün 1 milli futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada bu ismin Christian Luyindama olduğu iddia edilmişti.

Daha sonra Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile söz konusu ismin Omar Ellabdelloui olduğu ortaya çıkmıştı. 

Luyindama da sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kongolu yıldız, "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.

Son dakika haberi | Luyindamadan Covid-19 açıklaması

 

Son dakika haberi | Luyindamadan Covid-19 açıklaması

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