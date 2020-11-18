Son Dakika Haberi | Lucas Biglia: "Galatasaray'dan teklif geldi mi..."

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün flaş transferlerinden Lucas Biglia, A Spor'a konuştu. Biglia; transfer sürecinden, takımdaki hedeflerine kadar birçok konuya değindi.

"OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"

Takıma uyum sağladığını belirten Biglia, "Dünya çapındaki kriz, transfer piyasasını kötü etkiledi. Koronavirüs salgını, tüm dünyanın savaştığı bir problem. Son ana kadar ne olacağını bilmiyordum, Karagümrük'ten teklif geldi. İyi bir takım olduklarını biliyordum, menajerime ulaştılar ve buradayım. Kendimi burada iyi hissediyorum, takıma uyum sağladım. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çabuk alıştım. Oynamaya ihtiyacım vardı, takımla uyum içinde işimi yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ Mİ..."

Sarı kırmızılılardan teklif gelip gelmediğini bilmediğini belirten Arjantinli, "Açıkçası Galatasaray'dan teklif geldi mi, bilmiyorum. Milan'daki son sezonum iyi geçmemişti. En iyi teklif Karagümrük'ten geldi, bana oynama şansı sunuyorlardı. Ben de kabul ettim." dedi.

"SÜPER LİG'İN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU ANLADIM"

Süper Lig'in zor olduğunu belirten Biglia, "Daha önce Türk takımlarına karşı oynadım ama buraya gelip oynamaya başlayınca, Süper Lig'in ne kadar zor olduğunu anladım. Fiziksel güce dayalı olması hoşuma gidiyor, mücadele çok fazla. Çok şey öğreniyorum, oynamaya ihtiyacım olan bir dönemde böyle bir yerde oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.