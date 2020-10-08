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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 20:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı

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Son Dakika Haberi | Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çıktı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif çıktı.

Shaqiri'nin, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.

Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı

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