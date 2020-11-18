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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Liverpoollu futbolcu Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı
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Haber Giriş: 18.11.2020 - 19:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Liverpoollu futbolcu Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı

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Son Dakika Haberi | Liverpoollu futbolcu Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ikinci kez pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Salah'ın Kovid-19 testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

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