Son Dakika Haberi: Liverpool'dan Merih Demiral için 55 milyon euro!
Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da transfer piyasası bir hayli hareketli. İngiliz devi Liverpool milli futbolcu Merih Demiral için Juventus'a 56 milyon euroluk resmi teklif yaptı, İtalyanların cevabı çok net oldu.
Transferin son günlerinde Türkiye ve Avrupa piyasasında inanılmaz bir hareketlilik yaşanıyor. Juventus'taki performansıyla adından söz ettiren, oynadığı futbolla Hollandalı yıldız De Ligt'i yedek bırakan milli futbolcu Merih Demiral için çılgın bir teklif yapıldı.
50 milyon sterlin teklif edildi
Premier Lig devi Liverpool, Merih Demiral için Juventus'a 55 milyon euroluk bir teklif yaptı. Merih Demiral'ı satmak istemeyen İtalyanlar Liverpool'un inanılmaz teklifini geri çevirdi.
Tottenham, Leicester City ve Atletico Madrid'in de transferi için uğraş verdiği Merih Demiral Sassuolo'dan 18 milyon Euro bedelle Juventus'a katılmıştı.
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