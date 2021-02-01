Son Dakika Haberi: Liverpool'dan Merih Demiral için 55 milyon euro!

Transferin son günlerinde Türkiye ve Avrupa piyasasında inanılmaz bir hareketlilik yaşanıyor. Juventus'taki performansıyla adından söz ettiren, oynadığı futbolla Hollandalı yıldız De Ligt'i yedek bırakan milli futbolcu Merih Demiral için çılgın bir teklif yapıldı.

50 milyon sterlin teklif edildi

Premier Lig devi Liverpool, Merih Demiral için Juventus'a 55 milyon euroluk bir teklif yaptı. Merih Demiral'ı satmak istemeyen İtalyanlar Liverpool'un inanılmaz teklifini geri çevirdi.

Tottenham, Leicester City ve Atletico Madrid'in de transferi için uğraş verdiği Merih Demiral Sassuolo'dan 18 milyon Euro bedelle Juventus'a katılmıştı.