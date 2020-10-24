Son Dakika Haberi | Liverpool'da Van Dijk’ın yerine Ozan Kabak

İtalyan basınından Sport Mediaset, Liverpool’un ön çapraz bağlarından ameliyat olan Virgil van Dijk’ın boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak istediğini iddia etti.

Juventus’un da radarında olan Ozan’ın bonservisi 30 milyon euro.

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