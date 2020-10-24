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Son Dakika Haberi | Liverpool'da Van Dijk’ın yerine Ozan Kabak
İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un sakatlanan Virgil van Dijk'in yerine Schalke'den Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi.
İtalyan basınından Sport Mediaset, Liverpool’un ön çapraz bağlarından ameliyat olan Virgil van Dijk’ın boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak istediğini iddia etti.
Juventus’un da radarında olan Ozan’ın bonservisi 30 milyon euro.
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