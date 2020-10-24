MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Liverpool'da Van Dijk’ın yerine Ozan Kabak
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Liverpool'da Van Dijk’ın yerine Ozan Kabak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.10.2020 - 00:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Liverpool'da Van Dijk’ın yerine Ozan Kabak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un sakatlanan Virgil van Dijk'in yerine Schalke'den Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınından Sport Mediaset, Liverpool’un ön çapraz bağlarından ameliyat olan Virgil van Dijk’ın boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak istediğini iddia etti.

Juventus’un da radarında olan Ozan’ın bonservisi 30 milyon euro.

Son Dakika Haberi | Liverpoolda Van Dijk’ın yerine Ozan Kabak

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle