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GeriFutbol Son dakika haberi | Liverpool'da Thiago Alcantara'nın koronavirüs testi pozitif
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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 20:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Liverpool'da Thiago Alcantara'nın koronavirüs testi pozitif

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Son dakika haberi | Liverpool'da Thiago Alcantara'nın koronavirüs testi pozitif
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Liverpool, yeni transfer Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alcantara'ya yapılan Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendini karantina altına aldığı belirtildi.

Alcantara'da yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.

Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alcantara, Bavyera ekibinde 235 karşılaşmada 31 gol kaydetmişti.

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