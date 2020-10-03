Son dakika haberi | Liverpool'da Sadio Mane'nin koronavirüs testi pozitif
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Thiago Alcantara'nın ardından Sadio Mane'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.
Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.
Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.
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