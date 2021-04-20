Ä°ngiltere, Ä°spanya ve Ä°talya'dan 12 dev kulÃ¼p tarafÄ±ndan kurulduktan sonra dengeleri altÃ¼st eden Avrupa SÃ¼per Ligi'ne Liverpoollu futbolcular da karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ngiltere'den Liverpool, Manchester United, Tottenham, Manchester City ve Chelsea'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Avrupa SÃ¼per Ligi'ne tÃ¼m dÃ¼nyadan tepkiler yÃ¼kselirken KÄ±rmÄ±zÄ±lar'da futbolcular ortak bildiriyle turnuvaya karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

TÃ¼m Liverpoollu futbolcularÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada,Â"Avrupa SÃ¼per Ligi'ni sevmedik ve yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Bu futbol kulÃ¼bÃ¼ne ve taraftarlarÄ±na koÅŸulsuz ve ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ±yÄ±z. Asla yalnÄ±z yÃ¼rÃ¼meyeceksiniz." ifadelerine yer verildi.

KLOPP DA KARÅžI Ã‡IKMIÅžTI

Avrupa SÃ¼per Ligi'nin kurulmasÄ±nÄ±n sadece parayla ilgili olduÄŸunu ve iki yÄ±l Ã¶nceki fikirlerinin deÄŸiÅŸmediÄŸini belirten Klopp, "SÃ¼per Lig konusunda fikrim deÄŸiÅŸmedi. Ä°nsanlar mutsuz, bunu anlÄ±yorum. Ben ve futbolcular sÃ¼rece dahil deÄŸiliz. Åžampiyonlar Ligi ile ilgili bir sorunum yok, futbolun rekabet faktÃ¶rÃ¼nÃ¼ seviyorum. West Ham'Ä±n Åžampiyonlar Ligi'nde olabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± seviyorum." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.

"PARAYLA Ä°LGÄ°LÄ°, BAÅžKA BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°L"

SÃ¼per Lig'in sadece daha fazla parayla ilgisi olduÄŸunu belirten Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, "12 kulÃ¼bÃ¼n bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam olarak bilmiyorum. Bu daha fazla parayla ilgili, baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil." diye konuÅŸmuÅŸtu.

Avrupa SÃ¼per Ligi'nde ayrÄ±lÄ±klar baÅŸ gÃ¶sterirken resmi olmasa da Manchester City, Chelsea, Atletico Madrid ve Barcelona'nÄ±n ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

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