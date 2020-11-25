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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Lionel Messi'den Diego Armando Maradona'ya duygusal veda!
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 21:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Lionel Messi'den Diego Armando Maradona'ya duygusal veda!

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Son Dakika Haberi | Lionel Messi'den Diego Armando Maradona'ya duygusal veda!
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Arjantinli yıldız Lionel Messi, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşı Diego Armando Maradona hakkında açıklama yaptı.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için veda mesajı yayınladı.

Lionel Messi, "Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Aramızdan ayrılmayacak çünkü Diego ebedidir. Onunla birlikte yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

RONALDO: 'YERİ ASLA DOLMAYACAK'

Cristiano Ronaldo ise "Ben bir arkadaşıma, dünya ise bir dahiye veda ediyor. Şimdiye kadar en iyisi. Çok erken aramızdan ayrılıyor, sınırları olamayan bir miras ve yeri asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde yat. Asla unutulmayacaksın" şeklinde açıklama yaptı.

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