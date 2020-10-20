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Son dakika haberi | Lionel Messi rekora doymuyor! İnanılmazı başardı
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk oyuncu oldu.
İspanyol devi Barcelona, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferençvaroş takımını konuk etti.
Mücadelenin 27. dakikasında Barcelona Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Arjantinli süperstar bu golle tarihe geçti.
Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk oyuncu oldu.
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