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GeriFutbol Son dakika haberi | Lionel Messi rekora doymuyor! İnanılmazı başardı
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Lionel Messi rekora doymuyor! İnanılmazı başardı

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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk oyuncu oldu.

İspanyol devi Barcelona, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferençvaroş takımını konuk etti. 

Mücadelenin 27. dakikasında Barcelona Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Arjantinli süperstar bu golle tarihe geçti.

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk oyuncu oldu.

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