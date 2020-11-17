Son Dakika Haberi | Lionel Messi giderken de kazanacak

Barcelona’dan sezon başında ayrılması gündeme gelen ancak sözleşmesini tamamlamak zorunda kalan Lionel Messi, sezon sonunda da cebini dolduracak. Arjantinli oyuncunun sadakat primi olarak 30 milyon Pound alacağı belirtildi. Messi’nin 3 yıl önce imzaladığı yeni sözleşmede toplam 60 milyon Pound’luk (Yaklaşık 611 milyon TL) sadakat primi yer alıyordu.

İLK TAKSİDİ ALDI

Bu paranın yarısını ise şubat ayında alan Arjantinli, kalanını ise sezon sonunda cebine koyacak. Messi’nin, Barcelona’dan ayrılması bekleniyor.