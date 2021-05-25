Son Dakika Haberi: Lille'de şampiyonluğa ulaşan Yusuf Yazıcı: "Fransızlara Türkçe öğrettik"

Spor Arena / Koray DURKAL - “Sezon başında biraz da eğlence olsun diye aramızda hep ‘Lille Türkgücü’ diyorduk. Sonra bu eğlenceli söz, bir anda Lille tarihine geçecek bir hikayenin parçası oldu. Lille sosyal medyasını yöneten ekip, Türkçe paylaşım yapmaktan dilimizi öğrendi. Harika bir duygu bu.”

Fransa 1. Ligi’nde 10 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Lille’in tarihi zaferinde başrol oynayan Türk futbolculardan Yusuf Yazıcı, duygularını Hürriyet’e anlattı. “Neresinden bakarsanız bakın, bu çok sihirli bir hikaye” diyerek sözlerine başlayan genç futbolcu, sezon başında kimsenin kendilerine şans tanınmadığını hatırlatarak, “Futbol dünyasında kimse bizden böyle başarı beklemiyordu. Ama biz çok iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Şunun altını çizerek söylüyorum; iyi bir takımız ve bundan daha da önemlisi, birlikte oynamaktan zevk alan, birbirinin açığını kapatan, birlikte mutlu olan, birlikte üzülen bir aileyiz” dedi.

Örnek olmalıyım’ demiştim, başardım

Çok güçlü takımların olduğu zorlu bir ligde hak ederek mutlu sona ulaştıklarını vurgulayan Yusuf Yazıcı, “Şampiyonluğu kazandık. Bu çok güzel bir duygu. Ben bu başarımızı öncelikle tüm Türkiye’ye ve beni her şartta destekleyen tüm Trabzonlulara armağan etmek istiyorum. Buraya transfer olduğumda benimle yapılan ilk röportajda ‘Trabzon’un çocuklarına güzel örnek olmak istiyorum. Onların hayal kurmalarını, hayallerini peşinden koşmalarını istiyorum. Trabzon’u ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum’ demiştim. Bunu başarmış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum şu anda” ifadelerini kullandı.

Milan’ın Hollandalıları gibi efsane olduk

Yusuf, kendisi ile birlikte Burak ve Zeki’nin başarıdaki payına dikkat çekerek şunları söyledi: “Sezon başında biraz da eğlence olsun diye aramızda hep ‘Lille Türkgücü’ diyorduk. Sonra bu eğlenceli söz, bir anda Lille tarihine geçecek bir hikayenin parçası oldu. Futbol tarihi efsanevi Milan takımındaki Hollandalıları yazar (Gullit, Van Basten, Rijkaard); bence biz de öyle bir hikayenin parçasıyız. Burak ağabeyin, benim, Zeki’nin performansı burada Türklere olan sempatiyi arttırdı. Mustafa Kapı da geliyor yavaş yavaş. Çok basit bir örnek ama Lille sosyal medyasını yöneten ekip, Türkçe paylaşım yapmaktan dilimizi öğrendi. Harika bir duygu bu.”

LiLLE'E GİTMEK HAYATIMI DEĞiŞTiRDi

Bu sezon Fransa 1. Ligi’nde 29 maçta forma giyip 3 gol, 3 asist üreten Zeki Çelik, Lille’e transfer olmanın hayatını değiştirdiğini söyledi. Milli futbolcu, “Lille’in bana katkısı çok oldu. Hem fiziksel hem de futbol görüşü anlamında kendimi geliştirdim. Lille’e ilk gelenlerden biriyim. Çok zorluklar yaşadım. Antrenman ve dil konusunda zorlandım. Daha önce ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’ne gittik. Geçen sene takımın böyle iyi olacağını hissetmiştim ama şampiyon olacağını düşünmemiştim” dedi.

SOYDAN’DAN ÜÇ MiLLi YILDIZA BÜYÜK ÖVGÜ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun milli takımlardan sorumlu yöneticisi Selim Soydan, Lille’in şampiyonluğunda büyük rol oynayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’i tebrik etti. Soydan, A Milli Takım’ın da iskeletini oluşturan 3 oyuncunun Lille’in 10 yıllık şampiyonluk özlemini gidermesinde büyük rol üstlendiklerini belirtirken çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Fransa, Türkiye ile olan ilişkilerini gerdikçe gerdi ama bunun hiçbir şekilde hiçbir faydası olmadığını göremedi. Onlar dostluğu ve kardeşliği elleri ile bir kenara iterken, 3 Türk futbolcumuz onlara başarı, mutluluk ve şampiyonluk hediye etti. Bu enerjinin A Milli Takımımız’a da olumlu bir şekilde yansıyacağını ve Avrupa Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alacağımıza inancım tam"