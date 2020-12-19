Son Dakika Haberi | Lille'de deprem! 3 isim görevden ayrıldı

Ekonomik nedenlerden dolayı sıkıntıda olan ve Merlyn Partners'a satıldığı öğrenilen Lille'de, pazar günkü PSG karşılaşması öncesi bir flaş gelişme daha yaşandı.

Zeki Çelik'le birlikte Türk futbolu pazarına yönelen Lille, daha sonra Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosuna dahil etmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; bu oyuncuların takıma kazandırılmasında ve Türk yıldızlara rotanın çevrilmesinde başrolü oynayan Sportif Direktör Luis Campos'un, Başkan Gerard Lopez ve Genel Direktör Marc Ingla ile birlikte görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Kulübün bu duruma düşmesinde Başkan Lopez'in yanlış politikalarının olduğu düşünülüyor.

Lille'in yeni başkanı olması beklenen Olivier Letang'ın, önümüzdeki iki transfer döneminde birçok önemli oyuncuyu satacağı konuşuluyor.