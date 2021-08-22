Son Dakika Haberi... Lille'de Burak Yılmaz için flaş açıklama! Eski hocasının sözleri sonrası transferi...

Spor Arena Dış Haber - Lille'de geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın geleceği konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Teknik direktörü Galtier'in Nice'in başına geçmesiyle birlikte milli futbolcunun transferi konusunda çok sayıda haber çıkmıştı.

GALTIER: 'BURAK YILMAZ İSTERSE...'

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalar yapan Nice Teknik Direktörü Galtier, "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp, benimle çalışmak istediğini söylerse, ben pozitif bir reaksiyon veririm. Bu kadar basit" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER LILLE CEPHESİNE ÇEVRİLDİ

Galtier'in eski öğrencisi hakkındaki sözlerinin ardından gözler Lille cephesine çevrilirken ilk açıklama teknik direktör Jocelyn Gourvennec'ten geldi.

Saint-Etienne maçı sonrası konuşan Gourvennec, "Burak düzenli olarak verim sağlayan bir futbolcu. Takım için önemi ortada. Harika bir profesyonel ve hücum liderimiz. Takımın ona ihtiyacı var. Tam kollektif bir oyuncu. Bu maçta bir kez daha gösterdi" dedi.

'BURAK AYRILMAYACAĞINI SÖYLEDİ'

49 yaşındaki teknik adam sözlerini, "Burak ile yaptığımız görüşmeler açık ve net. Ayrılmayacağını söyledi. Transfer döneminin sonlarına gelinirken her şeye izin verilebiliyor, bunu biliyoruz ve bu benim kontrolümde değil" ifadeleriyle tamamladı.

BABASI 'AYRILMASI ÇOK ZOR' DEMİŞTİ

Milli futbolcunun babası Fikret Yılmaz, Nice'ten teklif aldıklarını "Lille, Burak’ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak’ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor" sözleriyle açıklamıştı.

YİNE TAKIMI SIRTLIYOR

Geçen sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergileyen 36 yaşındaki yıldız, bu sezon da ilk 3 maçta 2 gole imza atmayı başardı.