Son Dakika Haberi | Lille Burak Yılmaz transferini duyurdu! Fransızlardan ilk açıklama

Beşiktaş'la yolları ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı Lille, transferi resmen duyurdu. Beşiktaş'tan ayrılarak Lille ile anlaşan Burak, resmi imzayı atmak için Fransa'ya gitmişti.

Beşiktaş ile sözleşmesi fesheden tecrübeli isim sözleşmeye imza atarak Lille futbolcusu oldu. Fransız kulübü transferi bu videoyla duyurdu.

"BURAK YILMAZ GERÇEK BİR 9 NUMARA"



Lille CEO'su Marc Ingla: "Burak Yılmaz gerçek bir '9 numara' ve gol yollarında çok etkili. Türkiye'de 4 büyük kulüpte oynamış bir efsane. Gerçek bir savaşçı ve yeteneklerini Fransa liginde de gösterecektir. Tecrübesiyle bize çok şeyler katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı

BURAK NELER DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'da transferi hakkında açıklamalar yapan Burak Yılmaz, "Lille'den bana teklif geldi, yönetimimizle oturduk konuştuk ve birlikte karar aldık. Alacağım paradan çok fazla indirim yapabilirdim ancak yönetimim yine de kontratımı karşılayamıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılığın oldukça duygusal şekilde gerçekleştiğini belirten milli oyuncu, "Beşiktaş'a karşı hiçbir kırgınlığım yok hatta çok duygusal bir şekilde ayrıldık" demiş "Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi dönemlerinde uzun zaman para almadım ama bunun lafını hiçbir zaman yapmadım. Çok özel yabancı futbolcularla oynadım ve bu oyuncuların hiçbir zaman parayı sorun ettiklerini görmedim. Yabancı futbolcular parasını alamadığını gerekçe göstererek gidebiliyor fakat Türk futbolcular bunu yapmak istediğinde kadro dışı kalıyor" şeklinde konuşmuştu.

ZEKİ ÇELİK: ''GELİYOR...''

Lille forması giyen Milli futbolcu Zeki Çelik ise paylaştığı videoda ''O geliyor...'' sözlerini kullandı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!