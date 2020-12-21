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Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Lider Alanyaspor'u yıkan Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'ın taktiği gündeme oturdu

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Son dakika haberi | Lider Alanyaspor'u yıkan Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'ın taktiği gündeme oturdu
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Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın maç içerisinde uyguladığı taktik ve oyuncularına gönderdiği notlar gündem oldu.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla yendi. Mücadelede Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sahaya gönderdiği notlar dikkat çekti.

Son dakika haberi | Lider Alanyasporu yıkan Denizlisporda Yalçın Koşukavakın taktiği gündeme oturdu

OYUNCULARIN YERLERİ DEĞİŞTİ
Maçın 8. dakikasında Hugo Rodallega'nın attığı golün hemen ardından Yalçın Koşukavak kağıda yazdığı not ile saha içerisinde oyuncuların yerlerini değiştirdi.

Son dakika haberi | Lider Alanyasporu yıkan Denizlisporda Yalçın Koşukavakın taktiği gündeme oturdu

Ligin lideri olan Alanyaspor'u deviren Denizlispor'da ikinci yarıda tekrardan gönderilen not ile oyuncuların yerleri yine değişti. Yalçın Koşukavak, maç sonrası ligde 6 hafta sojnra Denizlispor'a galibiyeti getirdi.

Son dakika haberi | Lider Alanyasporu yıkan Denizlisporda Yalçın Koşukavakın taktiği gündeme oturdu

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