Son dakika haberi | Lider Alanyaspor'u yıkan Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'ın taktiği gündeme oturdu
Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın maç içerisinde uyguladığı taktik ve oyuncularına gönderdiği notlar gündem oldu.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla yendi. Mücadelede Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sahaya gönderdiği notlar dikkat çekti.
OYUNCULARIN YERLERİ DEĞİŞTİ
Maçın 8. dakikasında Hugo Rodallega'nın attığı golün hemen ardından Yalçın Koşukavak kağıda yazdığı not ile saha içerisinde oyuncuların yerlerini değiştirdi.
Ligin lideri olan Alanyaspor'u deviren Denizlispor'da ikinci yarıda tekrardan gönderilen not ile oyuncuların yerleri yine değişti. Yalçın Koşukavak, maç sonrası ligde 6 hafta sojnra Denizlispor'a galibiyeti getirdi.
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