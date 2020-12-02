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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Leipzig'te Julian Nagelsmann'dan İrfan Can Kahveci itirafı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 23:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Leipzig'te Julian Nagelsmann'dan İrfan Can Kahveci itirafı!

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Son Dakika Haberi | Leipzig'te Julian Nagelsmann'dan İrfan Can Kahveci itirafı!
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Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir'i 4-3 mağlup eden maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Leipzig'te teknik direktör Julian Nagelsmann, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Julian Nagelsmann'ın açıklamaları;

3 puandan dolayı mutluyum, ilk yarı nedeniyle de mutluyum, 7-8 pozisyon bulduk, daha fazla atmalıydık. Atsak bu kadar karmaşık 2. yarı olmayacaktı. 2. yarıda Başakşehir büyük baskı kurdu, sorun yaşadık. 2. yarıda boşluklara koşmaya başladık, çok top kaybettik. Sonunda şanslı olan taraftık bence. Son 1-2 dakikada baskı kurmak istedik, gol atmak istedik ve başardık. Şimdi MANU ile final var, hazırlanacağız

SORLOTH İÇİN MUTLUYUM

Sörloth'un golü onun için çok önemli, bizim için de böyle. O golle 3 puanı aldık. Karmaşık 30 dakika oynadı, çok top alamadı ama sonuna gol attı, ben mutluyum, o da mutludur diye düşünüyorum

MÜTHİŞ BİR SOL AYAĞI VAR

İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi. Frikik zaten harikaydı, 2. gol de öyle. Müthiş bir sol ayağı var

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