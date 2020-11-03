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Futbol
Haber Giriş: 03.11.2020 - 00:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Leeds United 1-4 Leicester City

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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri; 2'de Barnes, 21 ve 90+1'de Youri, 76'da Cengiz Ünder'in asistiyle Vardy kaydetti.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 70. dakikada oyuna dahil oldu. Leicester'da forma giyen diğer milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Yine Cengiz-Vardy iş birliği

Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal'la deplasmanda karşılaşan Leicester City, yine milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta rakibini Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 mağlup etmişti.

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