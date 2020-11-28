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Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kulüplere 200’er milyon TL’lik nefes

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Son Dakika Haberi | Kulüplere 200’er milyon TL’lik nefes
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Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödeyeceği ücretin ilk bölümünü dün banka hesaplarına yatırdı.

TFF ile yıllık 2 milyar 650 milyon TL karşılığında anlaşmaya varan beIN Sports, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun girişimleri sonucunda dün Süper Lig kulüplerine 200’er milyon TL ödedi. uzun süre sonra yüklü bir paraya kavuşan kulüpler biraz olsun nefes aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun devreye girmesiyle 2020-21 sezonunda ödenecek yayın ücreti konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşmaya varan beIN Sports, dün Süper Lig’deki 21 kulübe 200’er milyon TL ödeme yaptı. En büyük gelir kaynağı olan yayın ücretlerini uzun süredir alamadıkları için oyuncularına ve teknik heyetlerin paralarını bir süredir ödeyemeyen kulüpler böylelikle biraz olsun nefes aldı.

TFF ile beIN Sports arasındaki ücret pazarlığı, Kulüpler Birliği Vakfı’nın 3 milyar, yayıncı kuruluşun ise 2 milyar 350 milyon TL’de diretmesi nedeniyle krize dönüşmüş; daha sonra Bakan Kasapoğlu’nun devreye girmesiyle anlaşma sağlanmıştı. Yapılan anlaşma gereği beIN Sports, yayın bedeli olarak kulüplere bu sezon için 2 milyar 650 milyon TL ödeyecek. Gelecek sezonların ücretleri ise tarafların daha sonra yapacağı görüşmelerin ardından belirlenecek.

Son Dakika Haberi | Kulüplere 200’er milyon TL’lik nefes

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