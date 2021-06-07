Son Dakika Haberi: Kulüpler Birliği’nden kritik zirve! Yabancı sınırı, yayıncı krizi, harcama limitleri...
Kulüpler Birliği'nin yönetim kurulu önce kendi arasında gerçekleştireceği görüşmenin ardından kulüplerle toplantı yapacak. Sonra da TFF ile bir araya gelinecek. Yabancı sınırı, yayıncı krizi, harcama limitleri ve küme düşme gibi konular görüşülecek.
Kulüpler Birliği bugün kritik toplantılar yapacak. İstanbul’da gerçekleşecek olan görüşmelerde Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu önce bir toplantı yapacak, ardından da diğer kulüp yöneticileri ile bir araya gelinecek. Gerçekleştirilecek olan toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşülerek gündemdeki konulara dair çözüm bulunması adına talepler iletilecek.
4 ANA BAŞLIK VAR
Kulüpler 4 ana konu etrafından TFF’ye görüşlerini iletecek. Pandemi nedeniyle bazı kulüplerin küme düşme talebinde bulunması konusu gündeme getirilecek. Bunun dışında yayıncı kuruluşun indirim talebinde bulunması, ödemelerde yaşanan aksamalara çözüm bulunması istenecek. Yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı sayısı ve bunun yanı sıra yüzde 30 olan harcama limitleri sapma payının yeni sezonda kaldırılmasıyla ilgili düşünceler aktarılacak.
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