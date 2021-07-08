Son Dakika Haberi... Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu!

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.

Yeni başkan Ahmet Ağaoğlu, Sonraki adımın Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Önümüzdeki süreçte profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız. 2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor" şeklinde konuştu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun öne çıkan açıklamaları;

Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor.

TFF'YE İLETECEĞİZ

Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğimizi sizinle paylaşmak istiyorum.

EN BÜYÜK ONUR

Trabzonspor Başkanı olmak, bir Trabzonlunun yaşayacağı en büyük onur. Kulüpler Birliği Başkanı olmak, diğer 20 kulübün gösterdiği teveccühe layık olmaktır. Onlarının güvenine layık olmak çok büyük bir sorumluluk ve onur