Son Dakika Haberi | Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den 'seyircili maç' ve yayıncı kuruluş açıklaması!

İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları;

Pandemi döneminde çok ciddi gelir azalması var. En başında maç gelirleri kapsıyor. Bu konuda iyi haber. TFF, bu hafta oynanacak maçlarda locaların %50 kapasiteyle açılacağını duyurdu. İyi bir başlangıç. Küçük ama önemli bir adım

Sadece locaların açılmasıyla, birçok statta loca yok. Bu takımlarımız da loca gelirinden faydalanamayacak. Alt ligleri düşündüğümüzde, loca sahibi olan takım sayısı çok az. Geçen sene 8 maçı seyircisiz oynadık. Bu seneyle birlikte 12 maçtır seyirci yok. Seyircimize kavuşuyoruz ama kısa sürede yalnızca loca değil diğer taraftarların da tribünlere yayılmasını umuyoruz.

YAYINCI KURULUL İŞE ANLAŞMA YAPILMADI

Digitürk ile 5 yıllık anlaşmamız vardı. Buradaki gelirler, kulüplerimiz için çok önemli. Yayıncı Kuruluş ile olan anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini çok istiyoruz. Yayıncı kuruluşla bu sene henüz bir anlaşma yapılmadı. Bu anlaşmanın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Kulüplerin artık maddi anlamda dayanacak gücü kalmadı.

ÇALIŞMALARA KATKI VERECEĞİZ

Spor yasasını kulüpler destekliyor. Türk futbolu ve sporu için çok önemli bir adım olacak. Yasanın içeriğindeki birçok konunun kulüplerin görüşünü yaparak alınması çok önemli. Spor Bakanlığı bizden bunu bekliyor. Bu konu ile ilgili bir komisyon oluşturulmasına karar verdik. Ortak görüşümüzü oluşturup, bu konu ile ilgili çalışmalara katkı vereceğiz.