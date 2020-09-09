Son Dakika Haberi | Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

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Tahir Kum / Spor Arena Özel



Futbolda yaşanan kaos sonunda istifa getirdi... Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Mehmet Sepil sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

Sepil'in ani istifa kararının altında bir türlü çözülemeyen yayın krizi ile ilgili bazı kulüplerin tutum ve davranışları olduğu iddia edildi.



Sepil'in istifa dilekçesinin ardında yapılan ikna turları sonuç vermedi bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçmek üzere 16 Eylül de genel kurul kararı aldı.

YENİ BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLACAK

Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi olacak.

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