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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

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Son Dakika Haberi | Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti
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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti. 16 Eylül'de yapılacak genel kurulda yeni başkan Mehmet Büyükekşi olacak.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tahir Kum / Spor Arena Özel

Futbolda yaşanan kaos sonunda istifa getirdi... Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Mehmet Sepil sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

Sepil'in ani istifa kararının altında bir türlü çözülemeyen yayın krizi ile ilgili bazı kulüplerin tutum ve davranışları olduğu iddia edildi.

Sepil'in istifa dilekçesinin ardında yapılan ikna turları sonuç vermedi bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçmek üzere 16 Eylül de genel kurul kararı aldı.

YENİ BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLACAK
Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi olacak.

Son Dakika Haberi | Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

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