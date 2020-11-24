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Basketbol
Haber Giriş: 24.11.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kristine Vitola Fenerbahçe Öznur Kablo'da

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Son Dakika Haberi | Kristine Vitola Fenerbahçe Öznur Kablo'da
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı Kristine Vitola'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında ve 1.91 boyunda olan Vitola ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız, Letonyalı uzun oyuncu Kristine Vitola ile 2020-2021 sezonu için anlaşma sağlamıştır. Letonya milli takımı oyuncusu Kristine Vitola'ya Fenerbahçe Öznur Kablo'ya hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika Haberi | Kristine Vitola Fenerbahçe Öznur Kabloda

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