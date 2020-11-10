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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Kozanspor’da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı
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Haber Giriş: 10.11.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kozanspor’da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

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Son Dakika Haberi | Kozanspor’da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı
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Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele eden Kozanspor FK’da 17 futbolcu ile teknik direktör Ramazan Silin’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kozanspor FK’dan yapılan açıklamada, "Takımımıza maç öncesi yapılan Covid-19 testinde 17 futbolcu ve 1 hocamız olmak üzere toplam 18 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tesislerimiz de pandemi kurallarina uygun olarak 14 günlük karantina uygulaması başlamıştır. Koronavirüs tespit edilen sporcularımıza acil şifalar diliyoruz. Modafen maçı ve diğer maçların iptali için TFF’nin kararı beklenmektedir. Takımımıza çok büyük geçmiş olsun" denildi.

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