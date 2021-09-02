Son Dakika Haberi... Kocaelispor'dan Aziz Yıldırım açıklaması!

Kocaelispor, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a olan borçları hakkında açıklama yaptı.

Kocaeli ekibinin duyurusunda "2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakınen bildiği Sayın Aziz Yıldırım’a kulübümüzün 1,5 milyon dolar tutarında borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Sayın Aziz Yıldırım ile bir süredir yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 milyon dolar olarak belirlenmiş olup, bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım’a ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığını tarafımıza sağlayan Sayın Aziz Yıldırım’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı’ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.