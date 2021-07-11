Son dakika haberi... Kırkpınar'da zafer Ali Gürbüz'ün! 4. kez...

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer Ali Gürbüz'ün oldu.

İsmail Koç ile karşı karşıya gelen Ali Gürbüz, mücadelede galip gelen taraf oldu ve kariyerinde 4. kez başpehlivan unvanını kazandı.

DEV FİNAL ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.

Güreşlerde görev yapan hakemler, cazgırlar ve güreş severlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, yarım asırlık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Bu arada Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri de "Aşımızı olalım, sevdiklerimizi koruyalım. Aşını ol sağlıklı kal" yazılı pankartla bayrağın arkasında yer aldı.

Bayrak, geçtiği alanlardaki tribünlerde ayakta karşılandı.

Organizasyon, İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasındaki başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erecek.

AYDIN DEMİR VE HÜSEYİN ÇOKAL'IN HEYKELLERİ DİKİLDİ

Kırkpınar'da 1982, 1983, 1984 yıllarında başpehlivan olan Hüseyin Çokal ile 1976, 1977, 1978 yıllarında başpehlivan olan Aydın Demir'in Sarayiçi Er Meydanı girişindeki pehlivanlar yoluna dikilen heykelleri törenle açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın gelenek, görenek ve örfüyle önemli bir değer olduğunu söyledi.

Üç kez üst üste başpehlivanlığı kazanan sporcuların ebedi altın kemerin sahibi olduğunu anımsatan Gürkan, "Cumhuriyet tarihine baktığımızda bu şerefe nail olan 5 ismimiz var. Bunlardan Adalı Halil ve Ahmet Taşçı'nın geçmiş yıllarda buraya heykelleri dikilmişti. Bugün Hüseyin Çokal ve Aydın Demir'in altın kemerli heykellerini onlara yakışan yere dikiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de 1966, 1967, 1968 yıllarında başpehlivan olma başarısı gösteren Mustafa Bük'ün heykelinin dikileceğini ifade etti.

Törene, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, eski başpehlivanlar Hüseyin Çokal ve Aydın Demir katıldı.