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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Kevin Varga, Türkiye'ye attığı golü anlattı
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Haber Giriş: 19.11.2020 - 01:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Kevin Varga, Türkiye'ye attığı golü anlattı

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Son Dakika Haberi | Kevin Varga, Türkiye'ye attığı golü anlattı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Macar orta saha oyuncusu Kevin Varga, Türkiye'ye attığı golü anlattı.

Attığı uzun deparın ardından gücünün kalmadığını belirten Kevin Varga, "Attığım golde uzun deparda mümkün olan en kısa sürede rakip kaleye gitmeyi hedefledim. Hatta sonlarda topu kötü sürdüm. Açı daraldı ve artık topa vuracak gücüm kalmamıştı." diye konuştu.

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