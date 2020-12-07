Son Dakika Haberi | Kerem Aktürkoğlu futbol aşkı için engel tanımadı

16 yaşında Başakşehir’de profesyonel oldu ancak İstanbul’da kalacak yeri yoktu, yatılı olarak yurda yerleşti. Çıkışa geçtiği dönemde asgari ücretten 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyince 18 yaşında 1 yıl kadro dışı kaldı. Yetiştirme bedelini sıfırlamak için risk aldı ve 24 Erzincanspor’da yıldızlaşıp G.Saray’ın kadrosuna katıldı.

Sezon başı Fatih Terim’in, ısrarla istediği ve 24 Erzincanspor’dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Hatay maçında 88. dakikada oyuna girdi, müthiş sprinti ve hücum organizasyonuyla G.Saray’daki ilk golünü kaydetti. Ve 90 dakika sonrası kaptan Taylan, takımı arkadaşları, taraftar ve yorumcular 22 yaşındaki oyuncunun önemli işlere imza atabileceğine dikkat çekti. Geçen sezon 24 Erzincan’da 20 gol, 6 da asiste imza atan Kerem’in yatılı yurtlardan, kadro dışı kaldığında Karacabey, Erzincan, İzmit-İstanbul arasındaki öyküsü ve çıkış hikayesini sizler için derledik.

‘Kalacak yer bulursan olur’

Başakşehir alt yapısından 3. Lig’e ve oradan G.Saray’a uzanan Kerem, reisi emekli serbest meslek sahibi olan İzmitli ailenin en küçük oğlu. 15 yaşında Başakşehir seçmelerine katılan Kerem, dikkat çekmeyi başarırken 2014’te son şampiyonun alt yapısına alındı. Kerem’in kazandığı seçmeler sonrası Başakşehir alt yapısı yetkilileri “Yalnız kalacak yer tahsis edemeyeceğiz. Kendin yer ayarlarsan görmek isteriz” yanıtı verdi. Genç oyuncu uzun uğraşlar sonrası futbol aşkı ile yatılı olarak bir yurda yerleşti.

Bursa ile Beşiktaş istedi ama...

Gündüz okula, oradan idmana ve akşam da kalmak için yurta gitti. 1 sene böyle geçerken Türkiye Şampiyonası’ndaki futbolu ile dikkat çekti ve 2015’te Bursa ve Beşiktaş iletişime geçti. Ancak Başakşehir kulübü, elini çabuk tutarak Kerem Aktürkoğlu ile 16 yaşındayken asgari ücretten profesyonel sözleşme imzaladı. Bir sene alt yapıda oynadıktan sonra Kerem, Bodrumspor’a kiralandı ve burada şampiyonluk yaşarken iyi de bir performans sergiledi.

PİLOT TAKIMINA GİTMEYİNCE BAŞAKŞEHİR KADRO DIŞI BIRAKTI

Bodrum’dan Başakşehir’e dönen Kerem kamp kadrosuna alınmadı. Teklifler de alan Kerem’e “Sabredin iyi bir takım seçip göndereceğiz” yanıtı verildi. Transferin son günlerinde ise Başakşehir, A takıma almadığı genç yeteneği oynaması için pilot takımına kiralayacağını söyledi. Ve bir de şart koştu: “Asgari ücretten 5 yıl sözleşme imzala ve bu yıl Erokspor’da kiralık oyna.” aNCaK Kerem “1 yıl oynarım ama sözleşme imzalamam. İstanbul’da nasıl geçineceğim. Teklifler de var” diyerek bu teklifi reddetti. Başakşehir de Erok’a gitmeyen Kerem’i kadro dışı bıraktı.

BABASI HER GÜN İZMİT-İSTANBUL ARASINDA MEKİK DOKUDU

Kadro dışı bırakılınca Balat’taki tesislerde idmana çıkacağı bildirilen Kerem, babası ile haftanın 5 günü İzmit’ten gidip geldi.

Kerem 18 yaşında 1 yıl futboldan uzak kaldı. Tesislerde de kalmasına izin verilmezken ailesi İzmit’te oturan genç oyuncu İstanbul’a gelmek zorundaydı. Kadro dışı bırakıldığı için Balat’taki tesislerde idmana çıkacağı bildirilen Kerem, babası ile haftanın 5 günü İzmit-İstanbul arasında gidip geldi. Sezon sonu Erzurum istedi ama transferi gerçekleşemedi. Ve TFF talimatı aktarıldı Kerem’e: “2 yıl boyunca 4. lig

de oynarsa yetiştirme parası ödenmez.” (Süper Lig nedeniyle 3. Lig’e denk ediyordu) Bunun üzerine “2 yıl 3. Lig’de oynayacağım, yetiştirme bedelini sıfırlayacağım.” diyen Kerem kariyeri için belki de çok büyük bir risk alıp 3. Lig’den Karacabey Belediye ile anlaştı. 1 yıl kadro dışı kalması nedeniyle yavaş yavaş form tuttu, play off oynadı.

YETiŞTiRME BEDELiNi AiLESi CEPTEN ÖDEDi

Başakşehir’de onu keşfeden Mustafa hocası (Sarıgül) Kerem’i 24 Erzincan’a transfer etmek istedi. Kerem teklifi kabul etti fakat kafaya koymuştu ve yetiştirme bedeli ile alakalı sorun yaşamamak adına Erzincan ekibine giderken bir istekte bulundu. 24 Erzincan’ın Karacabey’e ödemesi gereken 15 bin TL’yi kendi cebinden ödedi ve imza aşamasında yetiştirme muafiyeti istedi. 24 Erzincanspor da transferi halinde bir bedel talep etmeyeceğini kabul etti.

8 KULÜP İSTEDİ FATİH TERİM’İN İLGİSİ SONRASI G.SARAY’I SEÇTİ

Erzincan’da takımının yıldızı olurken Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Süper Lig’den tam 8 kulüpten teklif aldı. Ancak G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kerem’i çok istiyordu. Hızlı, süratli bir hücumcu olan Kerem’i hocanın yardımcıları aradı, onunla alakalı plan ve düşüncelerini anlattı. Aslında forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine gitmeyi düşünen Kerem, G.Saray’ın isteğini, Terim’in ona değer verdiğini görünce kararını verdi. “Yedek kalırım” endişesi taşımadan G.Saray ile çalışmak istedi.

TERiM’iN ELiNDE PARLADILAR

TAYLAN ANTALYALI: 2012’de daha 17 yaşındayken Fatih Terim onu transfer etmek istedi. Ancak Buca 8 sene önce 3 milyon Euro artı Semih Kaya’yı takasta istemesi üzerine transfer gerçekleşmedi. 2019’da G.Saray’a gelen Taylan, Terim ile fark yarattı, bu sezon takımının vazgeçilmezi oldu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: 24 yaşındaki futbolcu Ankaraspor alt yapısında yetişti. Süper Lig’de 5 farklı kulüpte forma giydi. Geçtiğimiz sezon Rizespor’da uzun süre yedek kaldı. 22 maçta 3 gol, 2 asist kaydetti. Rizespor’un yedek oyuncusu Galatasaray’da Fatih Terim ile çıkışa geçti

ALi YAVUZ KOL: Alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcu geçen yıl Tarsus’ta 9 gol, 3 asistle oynadı. Süper ve TFF 1.Lig’den kiralık isteyenler oldu. Adem’ın ayrılığı sonrası Terim, kiralık gitmeye hazırlanan ali Yavuz’un transferine izin vermezken, son 3 resmi maçta şans tanıdı.

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