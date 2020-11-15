Son Dakika Haberi | Kenan Karaman'dan Rusya maçı yorumu!

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden Kenan Karaman, maç sonunda konuştu.

Grubu ilk sırada tamamlamak istediklerini vurgulayan Kenan, "Her şey iyi giderse grupta birinci olmak istiyoruz. Kazanarak bakacağız diğer maçlara göre. Ona göre inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

'FAVORİMİZ YOKTU'

Formula 1'i takım olarak izlediklerini açıklayan milli oyuncu, "Formula'da favorimiz yoktu, takım olarak izledik. Keyifliydi, değişikti, Hamilton kazandı, onu da tebrik ederim." şeklinde konuştu.