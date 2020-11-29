MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Kemal Ademi: "Özür diliyoruz"
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Kemal Ademi: "Özür diliyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Kemal Ademi: "Özür diliyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Kemal Ademi: "Özür diliyoruz"
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'a evinde mağlup olan Fenerbahçe'de Kemal Ademi ve Tisserand karşılaşmayı değerlendirdi.

Bu derbiden ders çıkaracaklarını belirten Ademi, "Taraftarsız tam anlamıyla bir derbi olmuyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çalışıp bunu telafi edeceğiz. 3 gol attık. Çok pozisyona girdik. Ders çıkarıp önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

Tisserand ise "Her şekilde oyuna adapte olmaya çalışıyorum. Bugün Lemos'la oynadım, gelecek hafta belki Serdar'la oynayacağım. Benim için hiçbir fark yok, kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle