Son dakika haberi | Kayserispor'dan Yasir Subaşı ve Silviu Lung açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da Yasir Subaşı ve Silviu Lung, sakatlıklarından dolayı maça devam edemedi. Yasir Subaşı 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bırakırken, Lung ise ikinci yarının başında görevini İsmail Çipe'ye devretti.

Maçın ardından ön tetkikleri yapılan oyunculardan Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı ifade edilirken, Silviu Lung'un durumu ise yapılacak olan MR görüntüleme sonrası netlik kazanacak.

Oyuncuların sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

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