MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Kayserispor'dan Yasir Subaşı ve Silviu Lung açıklaması
GeriFutbol Son dakika haberi | Kayserispor'dan Yasir Subaşı ve Silviu Lung açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.11.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Kayserispor'dan Yasir Subaşı ve Silviu Lung açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Kayserispor'dan Yasir Subaşı ve Silviu Lung açıklaması
Abone Olgoogle-news

Kayserispor'da Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yasir Subaşı ve Silviu Lung'un son durumları belli oldu. Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirtilirken, Silviu Lung'un durumu ise yapılacak olan MR görüntüleme sonrası netlik kazanacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da Yasir Subaşı ve Silviu Lung, sakatlıklarından dolayı maça devam edemedi. Yasir Subaşı 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bırakırken, Lung ise ikinci yarının başında görevini İsmail Çipe'ye devretti.

Maçın ardından ön tetkikleri yapılan oyunculardan Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı ifade edilirken, Silviu Lung'un durumu ise yapılacak olan MR görüntüleme sonrası netlik kazanacak.

Oyuncuların sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

Son dakika haberi | Kayserispordan Yasir Subaşı ve Silviu Lung açıklaması

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle