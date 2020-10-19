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Haber Giriş: 19.10.2020 - 20:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Kayserispor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

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Son dakika haberi | Kayserispor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
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Süper Lig ekibi Kayserispor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklam şöyle:

"Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.

Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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