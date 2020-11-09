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Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Kayserispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Mehmet Altıparmak ile görüştü

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Son dakika haberi | Kayserispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Mehmet Altıparmak ile görüştü
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Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim son olarak Kasımpaşa'dan ayrılan Mehmet Altıparmak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile görüşme yaptı. Altıparmak, sezona Kasımpaşa'da başlamış ve 7. hafta deplasmandaki Trabzonspor galibiyeti sonrasında sürpriz bir şekilde İstanbul ekibinden ayrılmıştı.

Deneyimli teknik adam Paşa'da ilk 7 haftada; 3 galibiyet 2 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti. Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile sezonun ilk haftasında Kayserispor deplasmanında mağlup olmuştu.

Mehmet Altıparmak, Instagram'da bir taraftarın "Neden Kasımpaşa'dan ayrıldınız?" sorusuna "Yönetimin kadroya müdahale etmek istemesi" şeklinde cevap vermişti. (Ajansspor)

Son dakika haberi | Kayserispor, Kasımpaşadan ayrılan Mehmet Altıparmak ile görüştü

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