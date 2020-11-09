Son dakika haberi | Kayserispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Mehmet Altıparmak ile görüştü

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile görüşme yaptı. Altıparmak, sezona Kasımpaşa'da başlamış ve 7. hafta deplasmandaki Trabzonspor galibiyeti sonrasında sürpriz bir şekilde İstanbul ekibinden ayrılmıştı.

Deneyimli teknik adam Paşa'da ilk 7 haftada; 3 galibiyet 2 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti. Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile sezonun ilk haftasında Kayserispor deplasmanında mağlup olmuştu.

Mehmet Altıparmak, Instagram'da bir taraftarın "Neden Kasımpaşa'dan ayrıldınız?" sorusuna "Yönetimin kadroya müdahale etmek istemesi" şeklinde cevap vermişti. (Ajansspor)

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