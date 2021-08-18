Son Dakika Haberi... Kayserispor, Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferini açıkladı!
Kayserispor, Doğan Alemdar'ın transferi konusunda Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar'ın Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer olduğunu açıkladı.
İşte Kayserispor'un açıklaması;
Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz.
BERNA GÖZBAŞI: "KAYSERİMİZİN GURURU OLACAK"
Kayserispor Başkanı Berna Göz ise transferi "Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine; Kayserimizin gururu olacağına inancım tam. Evladımız, Doğan Alemdar'ımız Rennes 'e hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurdu.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Fransız ekibinin Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay anlaşması yapıldığı kaydediliyor.
'GALATASARAY İSTEDİ'
Fernando Muslera'nın sezona formsuz başlamasının ardından Galatasaray'ın da Doğan Alemdar ile ilgilendiği ileri sürülmüştü.