Son dakika haberi | Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kızımın yaşadığı travmayı anlatamam"

Berna Gözbaşı, “Aile fertlerimin bulunduğu locaya saldırı için çok üzgünüm. Olayı koca camialara mal edemeyiz ama birbirimize sahip çıkmalıyız. Futbolumuzun bu olayları hak etmiyor” açıklamasını yaptı.

Kayseri’nin sahasında cumartesi günü Sivas’a 3-1 yenildiği maça locadaki kavga damga vurdu. Başkan Berna Gözbaşı cezası nedeniyle statta bulunmazken; 2 çocuğu ve eşiyle birlikte kardeşi Ozan Gözbaşı ile Berna Gözbaşı’nın 16 yaşındaki kızı başkanın locasında maçı izleyenler arasındaydı. Maçın 80. dakikasında yan locada bulunan Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz ile Ozan Gözbaşı arasında tartışma yaşandı. Usanmaz bulunduğu yerden Gözbaşı ailesinin locasına geçerken burada Ozan Gözbaşı’nı darp etti. Saldırı nedeniyle Gözbaşı’nın burnu kırılırken Berna Gözbaşı’nın kızı yaşanan arbedede baygınlık geçirdi.

Saldırgan serbest bırakıldı

Ozan Gözbaşı darp raporu alırken Okan Usanmaz’dan şikayetçi oldu. Usanmaz ise önce emniyete ardından da nöbetçi savcılığa gönderilirken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başkan Berna Gözbaşı ise yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ülke futboluna bir şeyler katmak için çabalıyoruz ama yönetimlerden vs beslenen taraftarların saldırısına anlam veremiyorum. Çok üzgünüm. Aile fertlerimin bulunduğu locaya saldırı kamuoyunun malumu. Kızımın yaşadığı travmayı anlatamam. Yaşanan olayı koca camialara mal edemeyiz. Ama birbirimize sahip çıkmalıyız. Futbolumuz bu olayları hak etmiyor.”