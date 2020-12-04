Son Dakika Haberi | Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan: "Beşiktaş affetmez..."

Pandeminin kendilerini çok etkilediğini belirten Erdoğan, "Taraftar olmasa da Beşiktaş deplasmanının zor olacağını biliyorduk. Sistem değişikliğiyle maça başladık ama erken sakatlık ve ilk yarının sonunda gelen gol bizi bozdu. Kırmızı karttan sonra da oyundan koptuk. Pandemi herkes gibi bizi de çok etkiledi. Bugün bütün şanssızlıklar bizi buldu, kazanmak için gelmiştik. Şanssızlıklar bizi bulunca, Beşiktaş da affetmez." dedi.